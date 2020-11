Frena la crescita dei nuovi casi e delle terapie intensive, ma sempre troppi decessi (Di giovedì 19 novembre 2020) Con i dati di oggi si conferma in rallentamento la curva epidemica in Italia: crescono i nuovi casi ma anche i tamponi. Sono 36.176 i contagi delle ultime 24 ore, contro i 34.283 di ieri, ma con 250. Leggi su tg.la7 (Di giovedì 19 novembre 2020) Con i dati di oggi si conferma in rallentamento la curva epidemica in Italia: crescono ima anche i tamponi. Sono 36.176 i contagiultime 24 ore, contro i 34.283 di ieri, ma con 250.

Paolone69177684 : @FPanichi @cali81p @borghi_claudio ... l'alzamento dei tassi non frena immediatamente la crescita dei prezzi, quind… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Covid, frena la crescita dei nuovi casi: a Prato sono sotto quota 200 e in Toscana men… - NotiziediPrato : Covid, frena la crescita dei nuovi casi: a Prato sono sotto quota 200 e in Toscana meno di 2.000 [… - edavid57edavid : RT @repubblica: Virus, il monitoraggio della settimana: frena la crescita dei contagi, il picco è più vicino. Ma i morti sono quasi il 50%… - valentinadigrav : RT @repubblica: Virus, il monitoraggio della settimana: frena la crescita dei contagi, il picco è più vicino. Ma i morti sono quasi il 50%… -

Ultime Notizie dalla rete : Frena crescita Covid, frena la crescita dei nuovi casi: a Prato sono sotto quota 200 e in Toscana meno di 2.000 [notiziediprato.it] notiziediprato.it Coronavirus oggi. Mediobanca: Covid frena industria. Boccia: non escludo nuove regioni rosse. Oms: limitare la chiusura delle scuole

? Lagarde (Bce): cancellare il debito? È contro i trattati ? In Italia i pazienti Covid occupano ora il 42% dei posti in terapia intensiva, il 12% in più della soglia critica? In Usa oltre 250mila mor ...

Piazza Affari frena, male ENI e Unicredit. Exploit di Snam e Fca

Tra le utility leggermente positiva anche Terna (+0,3%) il cui nuovo piano industriale 2021-2025, illustrato oggi, prevede ricavi in salita a 3,04 miliardi di euro ed Ebitda a 2,21 miliardi, con una ...

? Lagarde (Bce): cancellare il debito? È contro i trattati ? In Italia i pazienti Covid occupano ora il 42% dei posti in terapia intensiva, il 12% in più della soglia critica? In Usa oltre 250mila mor ...Tra le utility leggermente positiva anche Terna (+0,3%) il cui nuovo piano industriale 2021-2025, illustrato oggi, prevede ricavi in salita a 3,04 miliardi di euro ed Ebitda a 2,21 miliardi, con una ...