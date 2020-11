(Di giovedì 19 novembre 2020) Come preparare la : Taglio il pane raffermo e una mela a cubetti e metto a mollo l’uva passa. Metto il pane a mollo nel latte e lo frantumi a mano. Adesso unisco al pane: le uova, lo zucchero, il miele, le noci, la mela e l’uva passa. Verso il tutto in una tortiera a fascia da 8 persone già precedentemente imburrata. Spargo un velo di zucchero e qualche fiocco di burro. Ora Articolo completo: dal blog SoloDonna

pieroomega2 : @lucavaldo @virginiaraggi ?????? Mi mancava la fregnaccia finale. Ne ho incontrati di cialtroni che, alla fine dei lor… - nantucket1981 : @umanesimo @FrancescoMC2 La risposta è stata già data da altri, ma continua a fare finta di niente. È il medico che… - Lucia39563011 : @Davidone74 ma veramente hai fatto tutto sto casino pe sta fregnaccia? - GiorgioCMascion : @FrancescoOrdine Franco un consiglio non richiesto per te che sei da poco sul Twitter. Mai citare Tweet del soggett… - SignorErnesto : @isharakodikara @AzzolinaLucia @Cartabellotta No.E' una fregnaccia. -

Ultime Notizie dalla rete : Fregnaccia

next

Taglio il pane raffermo e una mela a cubetti e metto a mollo l’uva passa. Metto il pane a mollo nel latte e lo frantumi a mano. Adesso unisco al pane: le uova, lo zucchero, il miele, le noci, la mela ...Tra i negazionisti sta diventando virale un video tratto dalla Vita in diretta che mostrerebbe "una svista" che ha rivelato un paziente nascosto perché senza mascherina e in condizioni non gravi. Non ...