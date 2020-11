Fiabe di Loredana Bertè torna in radio per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (audio e testo) (Di giovedì 19 novembre 2020) Fiabe di Loredana Bertè torna in radio in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Si tratta, inoltre, della seconda pubblicazione di 70Bertè – Vinyl Collection. Il vinile Fiabe/Anima Vai è una ristampa in versione inedita da collezione, in 45 giri colorato Limited Edition (1000 copie) con una cartolina personalizzata “Basta violenza sulle donne”. Ecco quanto ha dichiarato Loredana Bertè in occasione del rilascio di Fiabe come singolo per le radio. “Bisogna denunciare e chiedere aiuto subito, al ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 19 novembre 2020)diinin occasione dellaper l’eliminazione dellaledel 25 novembre. Si tratta, inoltre, della seconda pubblicazione di 70– Vinyl Collection. Il vinile/Anima Vai è una ristampa in versione inedita da collezione, in 45 giri colorato Limited Edition (1000 copie) con una cartolina personalizzata “Basta”. Ecco quanto ha dichiaratoin occasione del rilascio dicome singolo per le. “Bisogna denunciare e chiedere aiuto subito, al ...

earonemusic : ?? - “Fiabe” di Loredana Bertè in #radio da domani. . . #EarOne #earonemusic #radiodate - libero988 : Fiabe – Anima vai di Loredana Bertè: un 45 giri Limited Edition per dire ‘Basta violenza sulle donne’… - RADIOBRUNO1 : Loredana Bertè, domani arriva il vinile di “Fiabe / Anima vai – 70Bertè Edition” #RadioBruno - WondernetMag : Esce il 20 novembre, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”… - SanremoAncheNoi : RT @RadioWebItalia: Il 25 novembre esce, il vinile “Fiabe / Anima vai” di Loredana Bertè via @@RadioWebItalia -