Dubai | tragico incidente | muore il “jetman” Vince Raffet

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020) È morto in un: “l’uomo volante” che si era lanciato, tra le altre cose, anche dalla torre più alta del mondo: gli 828 metri del Burj Khalifa di, 36 anni, francese, è scomparso martedì, durante un allenamento. Esperto paracadutista, era conosciuto soprattutto sul web per le sue imprese al limite dell’impossibile. L’mortale è avvenuto mentre si allenava nella base di volo fuori dal deserto di. Reffet è entrato a far parte della squadra nazionale francese di freefly nel 2002. Nel 2004 era stato incoronato campione del mondo in questa disciplina per la prima volta, titolo che ha confermato anche ai Campionati del Mondo del 2005, 2006, 2008 e 2009. Nel 2017, in coppia con Fugen, si era invece lanciato fra le ...