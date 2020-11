Dopo i ristori si deve investire sul futuro (Di giovedì 19 novembre 2020) Non saranno i ristori a salvarci in assenza di un piano per dare un futuro alla nostra economia. La chiusura forzata, gli stop a singhiozzo delle attività, il rinvio dei licenziamenti senza un'... Leggi su quotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Non saranno ia salvarci in assenza di un piano per dare unalla nostra economia. La chiusura forzata, gli stop a singhiozzo delle attività, il rinvio dei licenziamenti senza un'...

GiovanniBucchi : 'Per salvarci un minuto dopo i ristori servono investimenti rivolti al futuro (e non ai prossimi due anni) basati s… - GinottoG8 : RT @GPichetto: Dopo il decreto Ristori 1 e 2, in arrivo il 3 ma si preannuncia il 4! Un Governo con le idee chiare! - GPichetto : Dopo il decreto Ristori 1 e 2, in arrivo il 3 ma si preannuncia il 4! Un Governo con le idee chiare! - francy847 : Ma un po’ di vergogna la provate voi statali che volete fare lo sciopero il 9 dicembre ?Io vi farei stare con le 60… - Gianpa89267191 : @Mandolesi_Giu @giovanardiandre @libertdipensie2 Per ì ristori delle attività dei centri storici hanno preso come r… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo ristori Dopo i ristori si deve investire sul futuro Quotidiano.net Dopo i ristori si deve investire sul futuro

E’ un’urgenza sociale. Per salvarci – e respirare – un minuto dopo i ristori servono investimenti rivolti al futuro (e non ai prossimi due anni) basati su innovazione e formazione. Rinviare ancora un ...

EMERGENZA COVID/ LA STORIA. Dall’incendio in cucina alla zona arancione L’odissea del ristorante di Magreta

L’amarezza di Donatella Messina: «Ho investito tanto. A settembre i mille euro: 750 se ne sono andati con l’F24» ...

E’ un’urgenza sociale. Per salvarci – e respirare – un minuto dopo i ristori servono investimenti rivolti al futuro (e non ai prossimi due anni) basati su innovazione e formazione. Rinviare ancora un ...L’amarezza di Donatella Messina: «Ho investito tanto. A settembre i mille euro: 750 se ne sono andati con l’F24» ...