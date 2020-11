Coronavirus | in Italia indice di letalità del 3 | 8% Bassetti | “È un problema di conteggio”

Leggi su blogo

(Di giovedì 19 novembre 2020) Quello della distinzione tra persone ricoverate per il Covid o per altre malattie ma che sono anche positive al Covid comincia a diventare grave nel momento in cui va a incidere nell’di, che vede l’al terzo posto nel mondo perché ha undel 3,8%, superata solo dal Messico con il 9,8% e dall’Iran con il 3,4%. Diversi infettivologi avevano lanciato l’allarme specificando che in ospedale ci sono molte persone che vengono ricoverate per motivi che nulla hanno a che fare con il Covid, ma, poiché il protocollo prevede che vengano sottoposti a tampone, se il tampone risulta positivo vengono conteggiati come malati di Covid e, in caso di decessi, come morti per Covid, non specificando più se morti a causa del Covid o “con il Covid”, ma deceduti per altri motivi., i ...