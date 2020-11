Champions, Mediaset cambia idea: niente Juve nel 4° turno (Di giovedì 19 novembre 2020) Champions partita in chiaro – Cambio in corsa per Mediaset nella programmazione televisiva delle gare di UEFA Champions League. Il Biscione – detentore dei diritti di trasmissione delle partite in chiaro – ha modificato il palinsesto per quanto riguarda la quarta giornata della fase a gironi della competizione. Inizialmente l’emittente di Cologno Monzese aveva deciso L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 19 novembre 2020)partita in chiaro – Cambio in corsa pernella programmazione televisiva delle gare di UEFALeague. Il Biscione – detentore dei diritti di trasmissione delle partite in chiaro – ha modificato il palinsesto per quanto riguarda la quarta giornata della fase a gironi della competizione. Inizialmente l’emittente di Cologno Monzese aveva deciso L'articolo

ZonaJuventina : RT @GoalItalia: Mediaset cambia il programma della Champions: Lazio in chiaro martedì 24 al posto della Juve ?? - SimoPagliarini_ : RT @CalcioFinanza: #ChampionsLeague, #Mediaset cambia idea: niente #Juventus in chiaro nel prossimo turno - sportli26181512 : #Media #Notizie Champions, Mediaset cambia idea: niente Juve nel 4° turno: Champions partita in chiaro – Cambio in… - CalcioFinanza : #ChampionsLeague, #Mediaset cambia idea: niente #Juventus in chiaro nel prossimo turno - LaskaJuventus : RT @GoalItalia: Mediaset cambia il programma della Champions: Lazio in chiaro martedì 24 al posto della Juve ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Mediaset Champions League, Mediaset ci ripensa: Lazio-Zenit in diretta su Canale 5 La Lazio Siamo Noi Juventus-Ferencvaros del 24 novembre: visibile su Canale 5 e in streaming su MediasetPlay

Dopo la pausa per le nazionali riprendono gli appuntamenti con la Champions League 2020-2021: il prossimo martedì 24 novembre è in programma il nuovo match della Juventus che dovrà vedersela in casa c ...

Champions, Lazio Zenit sarà visibile in chiaro: ecco dove vederla

Lazio Zenit di Champions League sarà visibile su Canale 5. Lazio-Zenit, incontro valido per la quarta giornata della fase a gironi della Uefa Champions League, sarà visibile in ...

Dopo la pausa per le nazionali riprendono gli appuntamenti con la Champions League 2020-2021: il prossimo martedì 24 novembre è in programma il nuovo match della Juventus che dovrà vedersela in casa c ...Lazio Zenit di Champions League sarà visibile su Canale 5. Lazio-Zenit, incontro valido per la quarta giornata della fase a gironi della Uefa Champions League, sarà visibile in ...