Assunzioni, effetto Covid: crollo in primi 8 mesi anno (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – “Le Assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nei primi otto mesi del 2020 sono state 3.305.000. Rispetto allo stesso periodo del 2019 la contrazione risulta molto forte (-35%) per effetto dell’emergenza legata alla pandemia Covid-19 con le conseguenti restrizioni a partire da marzo (chiusura delle attivita’ non essenziali, limitazioni della mobilità individuale) e la conseguente caduta della produzione e dei consumi”. Lo ha reso noto l’Inps che ha pubblicato l‘Osservatorio sul precariato. Tale contrazione – si legge – “particolarmente negativa nel mese di aprile (-83%), è risultata progressivamente attenuarsi, in corrispondenza dell’allentamento delle misure restrittive, scendendo sotto il 20% sia in luglio che in agosto. Il calo ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – “Leattivate dai datori di lavoro privati neiottodel 2020 sono state 3.305.000. Rispetto allo stesso periodo del 2019 la contrazione risulta molto forte (-35%) perdell’emergenza legata alla pandemia-19 con le conseguenti restrizioni a partire da marzo (chiusura delle attivita’ non essenziali, limitazioni della mobilità individuale) e la conseguente caduta della produzione e dei consumi”. Lo ha reso noto l’Inps che ha pubblicato l‘Osservatorio sul precariato. Tale contrazione – si legge – “particolarmente negativa nel mese di aprile (-83%), è risultata progressivamente attenuarsi, in corrispondenza dell’allentamento delle misure restrittive, scendendo sotto il 20% sia in luglio che in agosto. Il calo ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, ...

