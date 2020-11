"Anche chi aveva un infarto...", la verità sui decessi da Covid (Di giovedì 19 novembre 2020) Federico Garau Bassetti denuncia l'errore commesso dall'Italia: "Abbiamo un peccato originale che riguarda marzo e aprile. Chiunque arrivasse in ospedale e risultasse positivo al tampone, veniva classificato come morto a causa del Covid" Mentre in Italia permane l'allarme e si continua a parlare di emergenza sanitaria, con tanto di rigidi provvedimenti e chiusure in alcune regioni, l'infettivologo Matteo Bassetti dell'ospedale San Martino spiazza tutti con alcune sue affermazioni circa i decessi attribuiti al Covid-19. Stando a quanto dichiarato dal direttore della clinica Malattie Infettive ci sarebbero stati degli errori nei conteggi. Bassetti riporta una simile notizia nel corso del suo ultimo intervento a l'Aria che tira, trasmissione in onda su La7 e condotta da Myrta Merlino. Invitato a fare il punto della ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 19 novembre 2020) Federico Garau Bassetti denuncia l'errore commesso dall'Italia: "Abbiamo un peccato originale che riguarda marzo e aprile. Chiunque arrivasse in ospedale e risultasse positivo al tampone, veniva classificato come morto a causa del" Mentre in Italia permane l'allarme e si continua a parlare di emergenza sanitaria, con tanto di rigidi provvedimenti e chiusure in alcune regioni, l'infettivologo Matteo Bassetti dell'ospedale San Martino spiazza tutti con alcune sue affermazioni circa iattribuiti al-19. Stando a quanto dichiarato dal direttore della clinica Malattie Infettive ci sarebbero stati degli errori nei conteggi. Bassetti riporta una simile notizia nel corso del suo ultimo intervento a l'Aria che tira, trasmissione in onda su La7 e condotta da Myrta Merlino. Invitato a fare il punto della ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche chi Bassetti: «Abbiamo sbagliato a contare i decessi, anche chi aveva un infarto con un tampone positivo veniva registrato come morto per Covid» Corriere TV Chi salverà il Natale quest’anno? Babbo Natale, direttamente (online) dalla sua casa in Finlandia

Per salvare lo spirito del Natale, Babbo Natale protagonista di videomessaggi di auguri, dirette social e persino chiacchierate dalla sua casa in Lapponia.

La vita nelle metropoli? È un mito

Un luogo di meraviglie con «tutto quello di buono che può esistere e prodursi sulla terra»: commerci, cultura, libertà, divertimento. Per gli antichi, la polis è sinonimo di civiltà. A dispetto di dis ...

