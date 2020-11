Al Bano Carrisi la grave accusa lo fa infuriare: “Roba da matti” (Di giovedì 19 novembre 2020) Ancora una volta, Al Bano Carrisi si è ritrovato suo malgrado, al centro di una bufera mediatica. Il cantante di Cellino San Marco è stato accusato di aver raccomandato sua figlia Jasmine per il ruolo di giudice in ‘The Voice Senior‘, il nuovo talent dedicato agli over 60 che andrà in onda da venerdì 27 Novembre. Al Bano Carrisi furioso: “Mi accusano di nepotismo. Roba da matti” Una grave accusa quella rivolta ad Al Bano Carrisi; addirittura si è parlato di nepotismo. Dopo la notizia che lui e sua figlia Jasmine avrebbero ricoperto il ruolo di giudici nel nuovo talent condotto da Antonella Clerici, il cantate è stato duramente criticato dai telespettatori. In particolare, secondo molti, la ragazza ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 19 novembre 2020) Ancora una volta, Alsi è ritrovato suo malgrado, al centro di una bufera mediatica. Il cantante di Cellino San Marco è statoto di aver raccomandato sua figlia Jasmine per il ruolo di giudice in ‘The Voice Senior‘, il nuovo talent dedicato agli over 60 che andrà in onda da venerdì 27 Novembre. Alfurioso: “Mino di nepotismo. Roba daUnaquella rivolta ad Al; addirittura si è parlato di nepotismo. Dopo la notizia che lui e sua figlia Jasmine avrebbero ricoperto il ruolo di giudici nel nuovo talent condotto da Antonella Clerici, il cantate è stato duramente criticato dai telespettatori. In particolare, secondo molti, la ragazza ...

Ancora una volta, Al Bano Carrisi si è ritrovato suo malgrado, al centro di una bufera mediatica. Il cantante di Cellino San Marco è stato accusato di aver raccomandato sua figlia Jasmine per il ruolo ...

Al Bano Carrisi e Romina Power sono da sempre una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Nonostante siano passati già più di vent'anni dal loro divorzio, i due non smettono di far sognare ...

Ancora una volta, Al Bano Carrisi si è ritrovato suo malgrado, al centro di una bufera mediatica. Il cantante di Cellino San Marco è stato accusato di aver raccomandato sua figlia Jasmine per il ruolo ...

Al Bano Carrisi e Romina Power sono da sempre una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Nonostante siano passati già più di vent'anni dal loro divorzio, i due non smettono di far sognare ...