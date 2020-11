Totti: "Tutte cavolate, a oggi non ho sentito nessuno della Roma" (Di mercoledì 18 novembre 2020) "A Totti - scrive la Gazzetta dello Sport - è stato offerto un ruolo rappresentativo, diciamo da bandiera istituzionale del club. Francesco ha ringraziato, a sua volta rilanciando: va bene fare la ... Leggi su raisport.rai (Di mercoledì 18 novembre 2020) "A- scrive la Gazzetta dello Sport - è stato offerto un ruolo rappresentativo, diciamo da bandiera istituzionale del club. Francesco ha ringraziato, a sua volta rilanciando: va bene fare la ...

danielelozzi : @and_aprile @Mzucchiatti95 Davvero sì: «Io a oggi non ho mai incontrato e sentito nessuno della Roma. Sono tutte c… - VoceGiallorossa : ??? Incontro tra i Friedkin e @Totti? L'ex capitano: 'Tutte cavolate, mai incontrato nessuno o sentito nessuno'… - CalcioWeb : @Totti torna alla @OfficialASRoma? L'ex Pupone: 'sono tutte cavolate' - - PCapano : 'Io a oggi non ho mai incontrato e sentito nessuno della Roma. Sono tutte cavolate. Mai visto e sentito nessuno'. Così #Totti al @CorSport - TuttoMercatoWeb : Un ritorno alla Roma? Totti fa chiarezza: 'Ad oggi non ho mai incontrato nessuno, sono tutte cavolate' -

Ultime Notizie dalla rete : Totti Tutte Totti: ''Tutte cavolate, a oggi non ho sentito nessuno della Roma'' Rai Sport Totti: "Tutte cavolate, a oggi non ho sentito nessuno della Roma"

L'ex capitano della Roma Francesco Totti smentisce le notizie circa un suo incontro con i Friedkin o con rappresentanti del club giallorosso. "Sono tutte cavolate. Mai visto e sentito nessuno", spiega ...

Scouting, film e reality game: ecco la vita di Totti fuori da Trigoria

Dal calcio a 8 alla lotta al Covid: i 520 giorni di Totti senza la Roma Il lancio della nuova agenzia di scouting, un reality game, tante partite di calcio a 8. E poi la perdita di un orologio a cui e ...

L'ex capitano della Roma Francesco Totti smentisce le notizie circa un suo incontro con i Friedkin o con rappresentanti del club giallorosso. "Sono tutte cavolate. Mai visto e sentito nessuno", spiega ...Dal calcio a 8 alla lotta al Covid: i 520 giorni di Totti senza la Roma Il lancio della nuova agenzia di scouting, un reality game, tante partite di calcio a 8. E poi la perdita di un orologio a cui e ...