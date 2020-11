Thiem-Rublev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Finals 2020 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dominic Thiem sfiderà Andrey Rublev, nel match valido per la terza giornata del Gruppo Londra 2020 delle Atp Finals. Il russo saluterà la competizione affrontando il già qualificato austriaco, quest’ultimo stimolato dalla possibilità di blindare la prima posizione nel girone. Il match andrà in scena giovedì 19 novembre, non prima delle ore 15.00: diretta televisiva offerta da Sky Sport (canale 201 o 204) e live streaming disponibile sulla piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà una diretta testuale, con aggiornamenti e approfondimenti post-match. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dominicsfiderà Andrey, nel match valido per la terza giornata del Gruppo Londradelle Atp. Il russo saluterà la competizione affrontando il già qualificato austriaco, quest’ultimo stimolato dalla possibilità di blindare la prima posizione nel girone. Il match andrà in scena giovedì 19 novembre, non prima delle ore 15.00:televisiva offerta da Sky Sport (201 o 204) e livedisponibile sulla piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà unatestuale, con aggiornamenti e approfondimenti post-match. SportFace.

