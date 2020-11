Spadafora: «La Serie A va ripensata. Molti club in difficoltà» (Di giovedì 19 novembre 2020) Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha parlato di un ripensamento della Serie A per le difficoltà dovute all’emergenza Coronavirus Vincenzo Spadafora, intervenuto nella trasmissione di Rai1 a Porta a Porta, ha parlato della Serie A. «La Serie A deve essere ripensata? Sì, ma è un invito che mi pare condiviso anche dal presidente della Federcalcio Gravina e dal presidente della Lega Serie A Dal Pino. È vero che parliamo di una industria importante del nostro Paese che dà oltre un miliardo di euro al fisco, ma per loro stessa ammissione è una realtà che deve riformarsi perché le singole società sportive non sono più grado di sostenere i costi che hanno, con spese elevate per i calciatori. Vivono al di sopra delle loro possibilità». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Vincenzo, ministro dello Sport, ha parlato di un ripensamento dellaA per ledovute all’emergenza Coronavirus Vincenzo, intervenuto nella trasmissione di Rai1 a Porta a Porta, ha parlato dellaA. «LaA deve essere? Sì, ma è un invito che mi pare condiviso anche dal presidente della Federcalcio Gravina e dal presidente della LegaA Dal Pino. È vero che parliamo di una industria importante del nostro Paese che dà oltre un miliardo di euro al fisco, ma per loro stessa ammissione è una realtà che deve riformarsi perché le singole società sportive non sono più grado di sostenere i costi che hanno, con spese elevate per i calciatori. Vivono al di sopra delle loro possibilità». Leggi su ...

TuttoMercatoWeb : Spadafora: 'Palestre e sport? Non ci sono le condizioni per riaprire. Anche la Serie A in difficoltà' - MilanWorldForum : Spadafora bacchetta ancora la Serie A -) - junews24com : Spadafora: «La Serie A deve essere ripensata, le società non ce la fanno» - - MilanWorldForum : Spadafora bacchetta ancora la Serie A -) - zazoomblog : Spadafora: “Serie A deve essere ripensata società non più in grado di gestire costi” - #Spadafora: #“Serie #essere… -