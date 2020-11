Serie A | La Lazio sfida il Crotone per ritrovare vittoria e solidità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo la sosta dovuta alle nazionali, questo fine settimana torna in scena laA. Ad affrontarsi allo Stadio Enzo Scida, sabato 21 novembre, saranno. Dopo aver conquistato rocambolescamente un pari con la Juventus e addirittura lacon il Torino nelle ultime due giornate di campionato, gli uomini di Filippo Inzaghi si presentano all’appuntamento con assenze pesanti. Sarà ancora una volta Pepe Reina a sostituire Thomas Strakosha, mentre Caicedo si candida alla maglia di titolare se Immobile non avrà il via libera dall’ennesimo tampone effettuato per via della sua positività al Covid-19. Mancherà inoltre con tutta probabilità anche Luis Alberto, multato dalla società (e quasi certamente relegato in panchina) per via della polemica sull’acquisto dell’aereo della squadra. I biancocelesti, ...