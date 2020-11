Regno Unit0 | inflazione ottobre in accelerazione e sopra attese

(Di mercoledì 18 novembre 2020) (Teleborsa) – L‘nelUnito è pari a zero nel mese di, rispetto al mese precedente. Lo rileva l’Office for National Statistics (ONS), spiegando che su base annua i prezzi al consumo segnano un incremento dello 0,7%,poco superiori alle aspettative degli analisti (+0,6%) ed inrispetto al +0,5% rilevato a settembre. Su base mensile l’è rimasta invariata, dopo il +0,4% di settembre e contro le aspettative degli analisti, che prevedevano una deflazione del -0,1%.

