Pioli segue allenamenti col drone | il saluto di Ibra

(Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - MILANO, 18 NOV - In isolamento a casa con il Coronavirus, Stefanoglidel suo Milan sul suo computer in diretta, osservando le immagini riprese da una Milanello ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli segue gli allenamenti col drone - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli segue gli allenamenti col drone - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli segue gli allenamenti col drone - napolimagazine : MILAN - Pioli segue gli allenamenti col drone - apetrazzuolo : MILAN - Pioli segue gli allenamenti col drone -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli segue

Il Milan prosegue la pianificazione della stagione in vista della finestra invernale di calciomercato, occasione utile per puntellare la rosa dell'allenatore St ...Ismael Bennacer è uno dei punti di forza del Milan di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero ha puntato molto sul centrocampista acquistato dall'Empoli per 16 milioni. Sembrava un azzardo e invece si è r ...