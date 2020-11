Michael B. Jordan uomo più sexy del 2020

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Per la rivista People èB.l’piùdel: l’attore è il 35° a ricevere lo speciale riconoscimentoB.è l’piùdelper People. L’attore, inteprete di Adonis in Creed e Erik Killmonger in Black Panther, si è aggiudicato il titolo succedendo a John Legend e a Idris… L'articolo Corriere Nazionale.

Per la rivista People è Michael B. Jordan l’uomo più sexy del 2020: l’attore è il 35° a ricevere lo speciale riconoscimento Michael B. Jordan è l’uomo più sexy del 2020 per People. L’attore, inteprete ...Dopo Idris Elba e John Legend, è la volta di Michael B. Jordan. È lui il prescelto di quest’anno, colui che la rivista americana “People” ha incoronato come l’uomo più sexy del mondo. Non solo per il ...