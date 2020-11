Mattarella: 'Basta con le polemiche'. Ma è scontro tra regioni e governo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Appello del capo dello Stato a istituzioni e forze politiche: 'il virus tende a dividerci' Intanto le regioni chiedono al governo di rivedere i criteri per decidere le zone rosse, gialle e arancioni e ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Appello del capo dello Stato a istituzioni e forze politiche: 'il virus tende a dividerci' Intanto lechiedono aldi rivedere i criteri per decidere le zone rosse, gialle e arancioni e ...

petergomezblog : Mattarella: “Il virus tende a dividerci, basta polemiche scomposte per interessi di parte. Serve leale collaborazio… - Corriere : Mattarella: «Il virus ci divide, stop polemiche tra istituzioni. Nessuno dica “a me non succederà”» - TizianaFerrario : Basta polemiche scomposte. Ascoltate pres. #Mattarella che invita di nuovo all'unità e comportamenti responsabili.S… - Nadia_hopppe1 : RT @gr_grim: Il Presidente della Repubblica non vuole 'polemiche scomposte'. Deduco che la gestione governativa vada bene così com'è e che… - Ladygalga1 : RT @gr_grim: Il Presidente della Repubblica non vuole 'polemiche scomposte'. Deduco che la gestione governativa vada bene così com'è e che… -