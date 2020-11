Macché Satana e complotti Io salvo solo per l' ossigeno

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Serena Sartini Il sacerdote ha battuto il Covid: "Quattro giorni sotto il casco. Che stupidi questi negazionisti..." Dal buio alla luce. Don Roberto Ponti, sacerdote dei Paolini, ha vissuto per quattro lunghi giorni l'incubo del «casco» per tornare a respirare. Ricoverato nel reparto di terapia subintensiva dell'ospedale di Lodi, per il sacerdote di 54 anni la fede è stata la via d'uscita. Nove anni in Repubblica democratica del Congo, l'epidemia da ebola che l'ha costretto a rigide misure sanitarie, la malaria (contratta due volte) e ora il Covid. Dopo essere risultato positivo al tampone, don Roberto è stato ricoverato a Lodi, sotto lo staff del professor Sergio Paglia, a capo del pronto soccorso di Codogno e Lodi. E a chi minimizza o chi parla di complotto, come padre Livio direttore di Radio Maria, risponde: «Il coronavirus esiste, è una brutta bestia, abbiate ...