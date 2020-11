LIVE Djokovic-Medvedev 3-6, ATP Finals 2020 DIRETTA: il russo avanti di un set, troppi errori del serbo (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E incredibilmente arriva il terzo doppio fallo del gioco di Djokovic e dunque 6-3 per Medvedev nel 1° set. troppi errori di Nole (16 errori non forzati). Ancora una palla corta con poco senso di Nole e set-point per Medvedev. 40-40 Gratuito di Djokovic che sparacchia il dritto a sventaglio out. 40-30 Doppio fallo del serbo (secondo nel game). 40-15 Bravo Djokovic che copre benissimo la rete e con un’ottima volée di dritto realizza il punto. 30-15 Rovescio lungolinea di Djokovic che pizzica la riga 15-15 Dritto anomalo sulla riga di Nole, che rischia molto, ma trova il punto. 0-15 Doppio fallo di Djokovic. Perde la misura col ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE incredibilmente arriva il terzo doppio fallo del gioco die dunque 6-3 pernel 1° set.di Nole (16non forzati). Ancora una palla corta con poco senso di Nole e set-point per. 40-40 Gratuito diche sparacchia il dritto a sventaglio out. 40-30 Doppio fallo del(secondo nel game). 40-15 Bravoche copre benissimo la rete e con un’ottima volée di dritto realizza il punto. 30-15 Rovescio lungolinea diche pizzica la riga 15-15 Dritto anomalo sulla riga di Nole, che rischia molto, ma trova il punto. 0-15 Doppio fallo di. Perde la misura col ...

