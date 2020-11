Lavoratori notturni: maggiore rischio d’asma (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un team internazionale di scienziati guidato dall’Università di Manchester, ha rilevato che i Lavoratori notturni hanno mostrato un maggiore rischio di contrarre una forma d’asma che va da un livello moderato ad uno severo. Lo studio, basato su 280.000 partecipanti, ha inoltre rivelato che i Lavoratori notturni irregolari, che solitamente fanno cioè turni di notte, avrebbero un rischio ancora maggiore di quello dei Lavoratori diurni. Il dottor Durrington, ricercatore, ha affermato: “Quei partecipanti che erano Lavoratori notturni solo sporadicamente, hanno riportato un rischio ancora maggiore di asma. Dato che siamo una nazione che impiega un ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un team internazionale di scienziati guidato dall’Università di Manchester, ha rilevato che ihanno mostrato undi contrarre una formache va da un livello moderato ad uno severo. Lo studio, basato su 280.000 partecipanti, ha inoltre rivelato che iirregolari, che solitamente fanno cioè turni di notte, avrebbero unancoradi quello deidiurni. Il dottor Durrington, ricercatore, ha affermato: “Quei partecipanti che eranosolo sporadicamente, hanno riportato unancoradi asma. Dato che siamo una nazione che impiega un ...

