Infortunio Rrahmani – Continua la scia negativa per il Napoli (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo quello di Osimhen ed Ospina arriva, purtroppo, anche l’infrotunio di Amir Rrahmani. Con l’Infortunio di Rrahmani, arriva a quattro il conto degli indisponibili per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 18 novembre 2020) Dopo quello di Osimhen ed Ospina arriva, purtroppo, anche l’infrotunio di Amir. Con l’di, arriva a quattro il conto degli indisponibili per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

TristeGufo : RT @MGuardasole: Periodo sfortunato per il #Napoli, dopo soli 20 minuti di gioco Amir #Rrahmani è stato costretto a lasciare il campo di gi… - CalcioNapoli24 : RT @MGuardasole: Periodo sfortunato per il #Napoli, dopo soli 20 minuti di gioco Amir #Rrahmani è stato costretto a lasciare il campo di gi… - MGuardasole : Periodo sfortunato per il #Napoli, dopo soli 20 minuti di gioco Amir #Rrahmani è stato costretto a lasciare il camp… - 100x100Napoli : #Rrahmani costretto a fermarsi per infortunio. - Fantacalcio : Rrahmani, infortunio in nazionale: le sue condizioni -