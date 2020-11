GF Vip 5 | Flavio Briatore smentisce Elisabetta Gregoraci | «Non le ho chiesto di risposarci»

(Di mercoledì 18 novembre 2020)(US Endemol Shine) Pochi giorni addietro,aveva spiazzato i suoi coinquilini della casa del Grande Fratello Vip 5, annunciando chele aveva, nel periodo post lockdown, di risposarlo. Raggiunto telefonicamente dal settimanale Chi, che – lo ricordiamo – è diretto dal padrone di casa del reality di Canale 5, Alfonso Signorini,ha smentito la dichiarazione – e annesso due di picche – della sua ex consorte. La testata ‘gossippara’ fa sapere che: “Nella Casa del GF Vipha dichiarato chesarebbe ancora innamorato di lei e avrebbedi risposarla. Raggiunto ...

infoitcultura : Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, al Gf Vip la proposta di matrimonio «Non abbiamo risolto delle cose, temo d… - zazoomblog : GF Vip 5 Elisabetta Gregoraci rivela la sua risposta alla proposta di Flavio Briatore - #Elisabetta #Gregoraci… - patrizia_pagni : #GFVIP non credevo di dirlo, ma io sto con eligreg. DiLei: GF Vip, Elisabetta Gregoraci torna a parlare di Briatore… - generacomplotti : RT @blogtivvu: Fake News al #GFVip? Flavio Briatore smentisce (clamorosamente) Elisabetta Gregoraci - blogtivvu : Fake News al #GFVip? Flavio Briatore smentisce (clamorosamente) Elisabetta Gregoraci -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Flavio

Grande Fratello VIP: Flavio Briatore risponde alla dichiarazione di Elisabetta Gregoraci sulla presunta proposta di seconde ...Pupo fa un commento e scatena l'ira delle donne della casa, e non soloQuesta edizione del Grande Fratello Vip sta sollevando polemiche a tutto andare per via del suo contenuto molto poco "politically ...