Germania, Loew in bilico dopo la batosta contro la Spagna: idea Flick per sostituirlo (Di mercoledì 18 novembre 2020) La sfida di Nations League 2020/2021 tra Spagna e Germania andata in scena all’Estadio de la Cartuja di Siviglia e terminata con il punteggio di 6-0 ha segnato una delle pagine più buie per la Nazionale teutonica e per Joachim Loew. Era da ben 89 anni, infatti, che la Germania non subiva una sconfitta così pesante. Ovviamente la prestazione non è passata inosservata ed a farne le spese potrebbe essere proprio l’allenatore Loew. Secondo quanto riporta Sport Bild, la Federcalcio tedesca starebbe valutando l’idea di esonerare il ct: al suo posto, il nome più accreditato è quello di Hansi Flick, attualmente alla guida del Bayern Monaco. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) La sfida di Nations League 2020/2021 traandata in scena all’Estadio de la Cartuja di Siviglia e terminata con il punteggio di 6-0 ha segnato una delle pagine più buie per la Nazionale teutonica e per Joachim. Era da ben 89 anni, infatti, che lanon subiva una sconfitta così pesante. Ovviamente la prestazione non è passata inosservata ed a farne le spese potrebbe essere proprio l’allenatore. Secondo quanto riporta Sport Bild, la Federcalcio tedesca starebbe valutando l’di esonerare il ct: al suo posto, il nome più accreditato è quello di Hansi, attualmente alla guida del Bayern Monaco. SportFace.

sportface2016 : #Germania, #Loew in bilico dopo la batosta contro la #Spagna: idea #Flick per sostituirlo - RaiSport : #Bierhoff: 'Avanti con #Loew, crediamo in lui' ? Il direttore della #nazionale tedesca difende il ct dopo l'umilian… - sportface2016 : #Germania | #Bierhoff: 'Fiducia a #Loew, con noi anche agli Europei' - repubblica : La disfatta della GermanIa, ora Joequim Loew rischia [di Luigi Panella] [aggiornamento delle 11:00] - ItaSportPress : Germania, Löw trema dopo disfatta con la Spagna: la Federcalcio pensa a Flick - -