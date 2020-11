FIFA 21: David Beckham Edition per il lancio delle versioni PS5 e Xbox Series X|S? (Di mercoledì 18 novembre 2020) Negli ultimi giorni i rumors riguardanti l’arrivo delle carte Icon nella modalità FIFA 21 Ultimate Team del centrocampista David Beckham sono stati innumerevoli. Infatti con il rilascio dell’ultima Patch correttiva è stato inserito il volto del campione inglese all’interno del gioco. Nella giornata di oggi, EA Sports potrebbe aver divulgato involontariamente un nuovo dettaglio che potrebbe confermare definitivamente i rumors in questione. Visitando il sito ufficiale di FIFA 21 e selezionando la lingua inglese, dal menu a tendina “About” appare un sottomenu con il nome dell’ex centrocampista del Manchester United e del Real Madrid. Inoltre nelle ultime ore sembra che sullo store belga di Sony sia apparsa la David Beckham Edition in pre order, ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 18 novembre 2020) Negli ultimi giorni i rumors riguardanti l’arrivocarte Icon nella modalità21 Ultimate Team del centrocampistasono stati innumerevoli. Infatti con il rilascio dell’ultima Patch correttiva è stato inserito il volto del campione inglese all’interno del gioco. Nella giornata di oggi, EA Sports potrebbe aver divulgato involontariamente un nuovo dettaglio che potrebbe confermare definitivamente i rumors in questione. Visitando il sito ufficiale di21 e selezionando la lingua inglese, dal menu a tendina “About” appare un sottomenu con il nome dell’ex centrocampista del Manchester United e del Real Madrid. Inoltre nelle ultime ore sembra che sullo store belga di Sony sia apparsa lain pre order, ...

EA Sports introduce una grande novità in Volta Football di Fifa 21: si potrà giocare anche con personaggi famosi del calibro di Dua Lipa e Hamilton.

La soundtrack perfetta per i vostri tornei di FIFA 21

L'autunno è entrato nelle nostre vite scandito dall'uscita di FIFA 21. Con la scusa delle giornate troppo fredde, ci siamo piazzati sul divano e lo abbiamo provato per voi. Dopo queste prime ore di al ...

