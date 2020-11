Calciomercato Juventus, dalla Spagna sicuri: chiuso il colpo Gravenberch (Di mercoledì 18 novembre 2020) dalla Spagna la sorprendente notizia riguardo al Calciomercato della Juventus. Le ultime voci che si rincorrono parlano di affare fatto con l’Ajax per Ryan Gravenberch. La dirigenza bianconera avrebbe già chiuso il primo colpo del Calciomercato 2021/2022, l’olandese arriverebbe infatti il prossimo giugno alla corte di Pirlo. La Juventus avrebbe anticipato una foltissima concorrenza internazionale per quello che è considerato il nuovo Pogba per una cifra che sembrerebbe un grandissimo affare. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sgarbo al Real: colpo francese in vista? LEGGI ANCHE: Calciomercato, Inter pronta all'offerta per Romero della Juventus: ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 18 novembre 2020)la sorprendente notizia riguardo aldella. Le ultime voci che si rincorrono parlano di affare fatto con l’Ajax per Ryan. La dirigenza bianconera avrebbe giàil primodel2021/2022, l’olandese arriverebbe infatti il prossimo giugno alla corte di Pirlo. Laavrebbe anticipato una foltissima concorrenza internazionale per quello che è considerato il nuovo Pogba per una cifra che sembrerebbe un grandissimo affare. LEGGI ANCHE:, sgarbo al Real:francese in vista? LEGGI ANCHE:, Inter pronta all'offerta per Romero della: ...

ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO - SI SONO INVENTATI 'IL CONTESTO SBAGLIATO', ECCO PERCHE' VA VIA DA TORINO! LA JUVE SALUTA IL CAMPION… - JuveLiveit : Calciomercato Juventus, colpo da 20 milioni: firma in estate - calciomercatoit : ??? #Atalanta, Cristian #Romero ringrazia la #Juventus e avvisa il #Liverpool: 'Avremo una mentalità diversa, faremo… - calciomercatoit : ??#Juventus - dalla ???? Cristiano #Ronaldo offerto a tre club ??#CMITmercato - Gaebaldi : Calciomercato: Juventus e rumors, per un Dybala che va un Sergio Ramos che arriva (AUDIO LETTURA DELL'ARTICOLO PER… -