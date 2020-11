Calcagno | «Ingiusto strumentalizzare gli stipendi | occorre ridistribuire le risorse»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Corriere dello Sport intervista il presidente dell’Assocalciatori, Umberto. Il tema è quello del rischio di default nel calcio e la necessità di tagliare gli. Sul salary cap di cui si è parlato in questi ultimi giorni per la Serie A: «Il salary cap? L’abbiamo già testato per un decennio in Serie A e non ha riequilibrato i conti delle società. Forse è arrivato il momento di chiederci se i club siano arrivati a questa fase emergenziale facendo tutto il necessario negli anni precedenti». Sul taglio agli: «Durante il lockdown tutti i calciatori hanno fatto la loro parte. Non c’è un atleta che non abbia fatto rinunce economiche e oggi, dopo 6 mesi, siamo qui a parlare dello stesso discorso. Noi abbiamo sempre avuto un forte senso di responsabilità, ma quando parleremo di prospettive e di riforme con le altre ...