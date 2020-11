Calabria | Conte si scusa | “Colpa mia | ora basta passi falsi”

Leggi su inews24

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Sulla situazione in, siil premier Giuseppeammettendo le proprie colpe. Per il Presidente adessofalsi. Durante la sua ultima intervista, il premier Giuseppesicon laed il popolo calabrese per la nomina dei tre commissari straordinari in due giorni. Il Presidente del Consiglio non si … L'articolosi: “Colpa mia, orafalsi” proviene da Inews.it.