Uomini e donne anticipazioni | Giancarlo e Aurora | Gianni ha dei sospetti e…

(Di martedì 17 novembre 2020) Nuovo appuntamento giornaliero con, l’amato talk show dei sentimenti di Canale 5.Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5,dal 23 al 27 novembre 2020Oggi si continuerà a parlare disarà molto titubante e sospettoso sulla fine della loro relazione, tant’è che chiederà ai due di controllare i cellulari. L’opinionista non troverà però nulla che avvalorerà le sue ipotesi. Sarà poi il momento della sfilata. A calcare la passerella sarà quest’oggi il parterre femminile. Il tema giornaliero è “Un sogno d’amore”.rivelano che Roberta prenderà moltissimi 10, anche da Michele. Non verrà ...

Anna Tedesco ex dama del trono over di Uomini e Donne, su i social ha condiviso il dolore per la perdita della sua amata mamma. L’ex dama ha rivolto parole d’amore per sua madre, condividendo una foto ...In molti in questi giorni si sono accorti dell’assenza di Nicola Mazzitelli a Uomini e donne e si sono chiesti il perché. Alcuni hanno pensato che il peggioramento della pandemia e i conseguenti ...