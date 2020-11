Tennis | Atp Finals | Tsitsipas batte Rublev | ora la sfida con Nadal

(Di mercoledì 18 novembre 2020) L'ultimo match della terza giornata del Masters va al greco Stafanos, che rimane in corsa per il passaggio del turno superando, al tie break del terzo set (6-1 4-6 7-6 lo score), il russo ...

Il n.6 e campione uscente del torneo di tennis che viene ospitato per l'ultima volta sul cemento di Londra, prima dell'approdo in Italia, si è imposto al tie-break dopo tre set, per 6-1, 4-6, 7-6 (8-6 ...Stefanos Tsitsipas supera in tre set Andrey Rublev e si giocherà l'accesso alla semifinale nella giornata conclusiva di robin round contro Rafael Nadal Il campione in carica delle ATP Finals, Stefanos ...