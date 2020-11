TV7Benevento : Sesa: acquisizione in mondo software gestionali, è la 13esima dell'anno... - VarGroup : #Sesa- tramite Var Group - si rafforza ulteriormente nel settore #ERP e #VerticalApplications con l'acquisizione di… -

Ultime Notizie dalla rete : Sesa acquisizione

Il Tempo

Milano, 17 nov. (Adnkronos) - Il gruppo dei servizi informatici e digitali per il segmento business Sesa ha acquisito Pragma progetti e Pragma solution, abilitatori di tecnologie e software gestionali ...Sesa - società quotata al segmento STAR e attiva nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business - ha sottoscritto un accordo vincolante per ...