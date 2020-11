Peperoncino nella dieta per vivere più a lungo e proteggere il cuore (Di martedì 17 novembre 2020) vivere bene e più a lungo, proteggendo il cuore: è questo uno degli obiettivi che ci poniamo, scegliendo un regime alimentare sano ed equilibrato. Secondo alcuni studi, in quest’ottica non dovremmo rinunciare al Peperoncino. Questo alimento sembra avere ottime proprietà benefiche, tra le quali spicca la sua azione protettiva nei confronti dell’apparato cardiovascolare. I ricercatori del Cleveland Clinic’s Heart, Vascular & Thoracic Institute hanno preso in considerazione oltre 4.700 studi già condotti sugli effetti del Peperoncino sulla nostra salute, analizzando cinque dei principali database sanitari globali (Ovid, Cochrane, Medline, Embase e Scopus). Inoltre hanno incluso nella loro metanalisi i dati sanitari e le abitudini dietetiche ... Leggi su dilei (Di martedì 17 novembre 2020)bene e più a, proteggendo il: è questo uno degli obiettivi che ci poniamo, scegliendo un regime alimentare sano ed equilibrato. Secondo alcuni studi, in quest’ottica non dovremmo rinunciare al. Questo alimento sembra avere ottime proprietà benefiche, tra le quali spicca la sua azione protettiva nei confronti dell’apparato cardiovascolare. I ricercatori del Cleveland Clinic’s Heart, Vascular & Thoracic Institute hanno preso in considerazione oltre 4.700 studi già condotti sugli effetti delsulla nostra salute, analizzando cinque dei principali database sanitari globali (Ovid, Cochrane, Medline, Embase e Scopus). Inoltre hanno inclusoloro metanalisi i dati sanitari e le abitudini dietetiche ...

Gb13Giovanna : RT @Fort71488686: Non si uccidono così anche i cavalli? L'esito degli Stati Generali non è piaciuto a Feltri che deve aver trovato rifugio… - Fort71488686 : Non si uccidono così anche i cavalli? L'esito degli Stati Generali non è piaciuto a Feltri che deve aver trovato ri… - matita20145 : @GioGeneSharp @frankzcote Io tanti anni fa ad una festa ho chiesto ad un mio ex di sbriciolare il peperoncino nella… - safeincats : mi sono messa il peperoncino nella pasta ma solo l'odore mi sta bruciando il naso ?????? - Alessan58605211 : @MassimoSpilabo2 Anch’io adoro il peperoncino e nella mia cucina non deve mancare, ma tu mi batti! ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Peperoncino nella Mangiare il peperoncino più piccante del mondo è come bere lava bollente Proiezioni di Borsa Pizza all’olio aglio e peperoncino l Per una merendina sfiziosa e calda

La Pizza all’olio aglio e peperoncino è semplice e facile da realizzare. Ideale per uno spuntino con gli amici nelle fredde giornate invernale, questa pizza si prepara in pochi minuti. Seguite le indi ...

Il cacciucco firmato da Carmine Iovine e da “La Buca” irrompe nella gara tra ristoratori

Il locale di via D’Azeglio a Pisa è tra i partecipanti del Premio Ristorazione Pisana organizzato da Confosercenti Toscana Nord ...

La Pizza all’olio aglio e peperoncino è semplice e facile da realizzare. Ideale per uno spuntino con gli amici nelle fredde giornate invernale, questa pizza si prepara in pochi minuti. Seguite le indi ...Il locale di via D’Azeglio a Pisa è tra i partecipanti del Premio Ristorazione Pisana organizzato da Confosercenti Toscana Nord ...