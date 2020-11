Marocco, Hakimi e Amrabat titolari. Sorridono Conte e Prandelli (Di martedì 17 novembre 2020) Sono in campo le squadre africane per le gare di qualificazione alla Coppa D’Africa. Il Marocco sfida in trasferta la Repubblica Centroafricana. Buone notizie per Inter e Fiorentina. Achraf Hakimi è titolare, così come il centrocampista Sofyan Amrabat. I due erano in dubbio per la partita, visto che erano reduci da alcuni problemini nell’ultima gara in Nazionale. Problemi che sembrano risolti. Foto: Twitter FIFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 17 novembre 2020) Sono in campo le squadre africane per le gare di qualificazione alla Coppa D’Africa. Ilsfida in trasferta la Repubblica Centroafricana. Buone notizie per Inter e Fiorentina. Achrafè titolare, così come il centrocampista Sofyan. I due erano in dubbio per la partita, visto che erano reduci da alcuni problemini nell’ultima gara in Nazionale. Problemi che sembrano risolti. Foto: Twitter FIFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

MatteoBarzaghi : Brozovic positivo al Covid e Hakimi uscito infortunato col suo Marocco. Venerdi 13. Unica consolazione per l’Inter.… - Inter : ??? | NAZIONALI 4-1 del Marocco sulla Repubblica Centrafricana, in gol anche @AchrafHakimi ?? - fcin1908it : Inter, Hakimi in campo col Marocco: il nerazzurro titolare contro la Rep. Centrafricana - - passione_inter : Nazionali - Pericolo scampato per l'Inter: Hakimi regolarmente in campo con il Marocco - - marifcinter : Qualificazioni Coppa d'Africa, #Hakimi recuperato e nuovamente schierato titolare dal Marocco -