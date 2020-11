Mamma ho perso l’aereo ha compiuto 30 anni (Di martedì 17 novembre 2020) Mamma ho perso l’aereo ha compiuto 30 anni. Uscito al cinema il 16 novembre del 1990, la commedia diretta da Chris Columbus (lo stesso di Mrs. Doubtfire e dei primi due film su Harry Potter) fu un successo al botteghino dove rimase alla prima posizione per 12 settimane consecutive, fino a febbraio del 1991 a due mesi dalla fine delle feste natalizie. Circa 500 milioni incassati per un film costato appena 18. Un trionfo. Un film che oggi sarebbe anacronistico considerando l’avvento della tecnologia (la sveglia ora è sul telefono) e di internet (rintracciare qualcuno è semplicissimo), ma soprattutto dei controlli ferrei che ci sono in aeroporto (e che non c’erano 30 anni fa, prima dell’attentato alle Torri Gemelle), che non permettono più di prendere un aereo ... Leggi su biccy (Di martedì 17 novembre 2020)hol’aereo ha30. Uscito al cinema il 16 novembre del 1990, la commedia diretta da Chris Columbus (lo stesso di Mrs. Doubtfire e dei primi due film su Harry Potter) fu un successo al botteghino dove rimase alla prima posizione per 12 settimane consecutive, fino a febbraio del 1991 a due mesi dalla fine delle feste natalizie. Circa 500 milioni incassati per un film costato appena 18. Un trionfo. Un film che oggi sarebbe anacronistico considerando l’avvento della tecnologia (la sveglia ora è sul telefono) e di internet (rintracciare qualcuno è semplicissimo), ma soprattutto dei controlli ferrei che ci sono in aeroporto (e che non c’erano 30fa, prima dell’attentato alle Torri Gemelle), che non permettono più di prendere un aereo ...

davidefaraone : Dentro questa piccola bara bianca c'è Joseph, appena 6 mesi. Lo strazio della mamma, aggrappata prima al gommone a… - chetempochefa : 'La donna che grida disperata “Ho perso il mio bambino, dov’è il mio bambino”si chiama Joanna, viene dalla Guinea C… - emergency_ong : 'Dov'è la mamma?' ha chiesto Bangaly al suo papà, sul ponte della #OpenArms. 'Mamma è rimasta in acqua'. Quale risp… - avni00499711 : RT @asia36510033: @amym4rch Mamma mia raga io non voglio neanche immaginare come saranno i giorni tra venerdì e lunedì quando la Contessa i… - asia36510033 : @amym4rch Mamma mia raga io non voglio neanche immaginare come saranno i giorni tra venerdì e lunedì quando la Cont… -