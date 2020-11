L’Ambrogino d’oro a Fedez e Chiara Ferragni, tra i premiati anche Concato (Di martedì 17 novembre 2020) L’Ambrogino d’oro a Fedez e Chiara Ferragni per il grande impegno dimostrato nei confronti della città di Milano durante lo scorso lockdown. I Ferragnez sono tra le personalità di spicco che riceveranno l’onorificenza conferita dal Comune di Milano ad una serie di nomi che si impegnano o si sono impegnati in modo particolare per lo sviluppo della città. L’Ambrogino d’oro a Fedez e Chiara Ferragni va per il lavoro svolto a supporto dell’ospedale San Raffaele nei primi mesi di pandemia Covid-19: i due hanno lanciato una raccolta fondi a supporto del reparto di terapia intensiva che ha consentito di allestire nuovi posti letto. Non solo i Ferragnez tra i premiati; spiccano anche i nomi di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 17 novembre 2020) L’Ambrogino d’oro aper il grande impegno dimostrato nei confronti della città di Milano durante lo scorso lockdown. I Ferragnez sono tra le personalità di spicco che riceveranno l’onorificenza conferita dal Comune di Milano ad una serie di nomi che si impegnano o si sono impegnati in modo particolare per lo sviluppo della città. L’Ambrogino d’oro ava per il lavoro svolto a supporto dell’ospedale San Raffaele nei primi mesi di pandemia Covid-19: i due hanno lanciato una raccolta fondi a supporto del reparto di terapia intensiva che ha consentito di allestire nuovi posti letto. Non solo i Ferragnez tra i; spiccanoi nomi di ...

