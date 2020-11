Incendio in un appartamento: ustionato grave cade in un canale (Di martedì 17 novembre 2020) La Grosso Incendio in un appartamento di una palazzina situata sulle alture di Cadimare, frazione della Spezia. Sul posto, vigili del fuoco, vigili urbani, 118 e carabinieri. Arrivati sul posto, i ... Leggi su lanazione (Di martedì 17 novembre 2020) La Grossoin undi una palazzina situata sulle alture di Cadimare, frazione della Spezia. Sul posto, vigili del fuoco, vigili urbani, 118 e carabinieri. Arrivati sul posto, i ...

emergenzavvf : Spento da due squadre dei #vigilidelfuoco l'#incendio in un appartamento a #Prato, al piano terra di un edificio in… - RobRe62 : RT @emergenzavvf: Spento da due squadre dei #vigilidelfuoco l'#incendio in un appartamento a #Prato, al piano terra di un edificio in via F… - StaserasolounTG : RT @GazzettadellaSp: La Spezia, incendio in un appartamento del centro - Emergenza24 : RT @emergenzavvf: Spento da due squadre dei #vigilidelfuoco l'#incendio in un appartamento a #Prato, al piano terra di un edificio in via F… - magdulka64 : RT @emergenzavvf: Spento da due squadre dei #vigilidelfuoco l'#incendio in un appartamento a #Prato, al piano terra di un edificio in via F… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio appartamento Incendio in un appartamento, messi in salvo tutti gli occupanti ma uno è ferito [notiziediprato.it] notiziediprato.it Un uomo si ustiona gravemente nell'incendio della sua abitazione

Operazioni di soccorso in via Ferrucci rese più complicate dal fatto che nella casa c'erano alcuni soggetti positivi al Covid. Sei persone coinvolte ...

Incendio in un terratetto in via Ferrucci: serie ustioni per un 22enne FOTO

Un incendio ha interessato questo pomeriggio un terratetto in una corte interna di via Ferrucci all'altezza del civico 227. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco di Prato che lo hann ...

Operazioni di soccorso in via Ferrucci rese più complicate dal fatto che nella casa c'erano alcuni soggetti positivi al Covid. Sei persone coinvolte ...Un incendio ha interessato questo pomeriggio un terratetto in una corte interna di via Ferrucci all'altezza del civico 227. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del fuoco di Prato che lo hann ...