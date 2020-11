Fallito il lancio del razzo Vega con 2 satelliti a bordo

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 17 novembre 2020) È fallita la missione VV-17 del lanciatoredell'Agenzia spaziale europea (Rsa) costruito in Italia dalla Avio di Colleferro, vicino Roma. Partito dallo spazioporto di Kourou, in Guyana francese, con adue: lo spagnolo Seosat-Ingenio e il francese Taranis. Le parole della commentatrice di Arianespace che opera i lanci per l'Esa e che trasmetteva ilin livestreaming mondiale non hanno dato adito a dubbi: la traiettoria è degradata. "Circa 8 minuti dopo il decollo - ha spiegato la stessa Avio in una nota - dopo il completamento nominale della propulsione del primo, secondo e terzo stadio e la prima accensione del motore del quarto stadio, si è verificata un'anomalia che ha provocato una deviazione della traiettoria del lanciatore con la conseguente conclusione prematura ...