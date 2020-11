Covid, Mattarella: “Rifuggire da tentazione di lasciare ad altri responsabilità delle decisioni difficili. Partita così si vince solo insieme” (Di martedì 17 novembre 2020) “Le difficoltà hanno provocato incomprensioni, che talvolta hanno reso ruvide le relazioni tra i diversi livelli di governo. Il principio di leale collaborazione istituzionale, che i Comuni conoscono bene e praticano – a partire dalla stessa Anci – resta la direttrice su cui ricostruire costantemente le linee efficaci per superare la crisi in atto, rifuggendo dalla tentazione di lasciare ad altri le responsabilità delle decisioni più difficili”, così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla XXXVII assemblea annuale dell’Anci nell’auditorium della Conciliazione di Roma. Il Capo dello Stato ha sottolineato anche che “la cooperazione e l’assunzione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) “Le difficoltà hanno provocato incomprensioni, che talvolta hanno reso ruvide le relazioni tra i diversi livelli di governo. Il principio di leale collaborazione istituzionale, che i Comuni conoscono bene e praticano – a partire dalla stessa Anci – resta la direttrice su cui ricostruire costantemente le linee efficaci per superare la crisi in atto, rifuggendo dalladiadle responsabilitàpiù”, così il presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo alla XXXVII assemblea annuale dell’Anci nell’auditorium della Conciliazione di Roma. Il Capo dello Stato ha sottolineato anche che “la cooperazione e l’assunzione di ...

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Stiamo fronteggiando una grave epidemia. Ma abbiamo davanti a noi anche una sfida storica e l'opportunità di ripensare quel che vogliamo essere. All'impresa di riprogettar ...

Orlando all'assemblea Anci: "Da Mattarella forte richiamo a unità contro il Covid"

Il presidenti di Anci Sicilia: "Dal presidente della Repubblica è arrivato un forte richiamo alle fatiche e ai compiti dei sindaci e un invito all'impegno e alla rigorosa collaborazione" ...

