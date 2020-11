Coronavirus, anche l’Abruzzo in zona rossa: salgono a 280mila i ristoranti chiusi (Di martedì 17 novembre 2020) L'articolo Coronavirus, anche l’Abruzzo in zona rossa: salgono a 280mila i ristoranti chiusi MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 17 novembre 2020) L'articolol’Abruzzo inMeteoWeb.

repubblica : Coronavirus, anche Moderna annuncia il suo vaccino: 'Efficace al 94,5%' - Avvenire_Nei : Coronavirus. Vaccini, in arrivo anche il Moderna. «Efficace al 94,5%» - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Il Coronavirus colpisce anche Suarez: niente sfida contro il 'suo' ex Barcellona - MalaraRaffaele : RT @repubblica: Coronavirus, anche Moderna annuncia il suo vaccino: 'Efficace al 94,5%' [di Elena Dusi] [aggiornamento delle 18:37] https:/… - alfios_potamos : RT @revneD88: 'Chi guarisce ma poi muore di altro, anche per infarto o incidente, per le statistiche deve essere classificato come decesso… -