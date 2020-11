Chris Nikic è il primo atleta con sindrome di Down a completare un Ironman: ha tagliato il traguardo in meno di 17 ore (Di martedì 17 novembre 2020) Quasi 4 chilometri a nuoto, seguiti da 180 in bicicletta e 42 di corsa. Chris Nikic li ha percorsi in meno di 17 ore diventando il primo atleta con la sindrome di Down a completare un Ironman. “Chris, tu sei un Ironman!”, si è sentito urlare quando ha tagliato il traguardo a Panama City Beach, in Florida. Statunitense, 21 anni, Nikic ha portato a termine la gara superando anche durante il percorso difficoltà, infortuni e incidenti. Seguendo il suo motto, “migliorarsi ogni giorno dell’1%”, ha realizzato quello che lui stesso ha definito il “sogno di una vita”. L’Ironman ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) Quasi 4 chilometri a nuoto, seguiti da 180 in bicicletta e 42 di corsa.li ha percorsi indi 17 ore diventando ilcon ladiun. “, tu sei un!”, si è sentito urlare quando haila Panama City Beach, in Florida. Statunitense, 21 anni,ha portato a termine la gara superando anche durante il percorso difficoltà, infortuni e incidenti. Seguendo il suo motto, “migliorarsi ogni giorno dell’1%”, ha realizzato quello che lui stesso ha definito il “sogno di una vita”. L’...

A 21 anni lo statunitense è riuscito a percorrere la prova più dura del triathlon: 3,8 km a nuoto in mare aperto, 180 km in bicicletta e infine una maratona (42,195 km di corsa) ...

La sfida di Chris Nikic e il Triathlon

Chris Nikic ha portato a termina una sfida importante diventando la prima persona con sindrome di Down ad aver completato una sessione di Ironman Triathlon.

