Amichevoli Nazionali: Hirving Lozano a segno col Messico, tutti i risultati di oggi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Hirving Lozano è in un momento positivo, l'anno scorso ricco di difficoltà sembra alle spalle, e stasera ha segnato la rete del 2-0 per il suo Messico nell'amichevole internazionale contro il Giappone. Ecco tutti i risultati delle Amichevoli di oggi: Bangladesh-Nepal 0-0 Corea del Sud-Qatar 2-1 Uzbekistan-Iraq 1-2 Arabia Saudita-Giamaica 1-2Giappone-Messico 0-2 Foto: Espn L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

