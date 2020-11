Ultime Notizie Roma del 16-11-2020 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 novembre 2020)dailynews radiogiornale bene ritornate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la curva dei contagi stabilizzante ancora presto per dirlo ma ci sono valide ragioni per credere che lemisure comincino a dare qualche risultato così ministro della Salute Roberto Speranza sulla Stampa avvertendo che i prossimi 7 10 giorni decisivi per le vaccinazioni di massa però si dovrà aspettare il secondo semestre del 2021 al via da ieri tra le polemiche le nuove zone rosse in campagna toscana e arancioni in emilia-gna friuli-venezia Giulia e Marche la basilica chiude tutte le scuole fino al 2 dicembre l’Abruzzo verso il log da un la manovra approvata quasi un mese fa Salvo intese dovrebbe tornare sul tavolo del Consiglio dei Ministri oggi una nuova richiesta di spostamento da decidere ...