Ibrahimovic, il Milan cerca un vice (Di lunedì 16 novembre 2020) Zlatan Ibrahimovic si sta confermando ad alti livelli nonostante i suoi 39 anni, ma, come lui stesso ha ammesso, inizia ad accusare la stanchezza per il doppio impegno campionato- Europa League che quest’anno il Milan è chiamato a fronteggiare. Cosi il club rossonero, pur nutrendo una grandissima fiducia in lui, è alla ricerca di un’ alternativa che possa farlo rifiatare. Stando alle prime indiscrezioni, sarebbero due i profili finiti sul taccunio dei vertici Milanisti. Chi sarà il vice Ibrahimovic? Il primo nome accostato ai rossoneri è quello di Doneyll Malen, attaccante del Psv. Il giocatore è assistito da Mino Raiola ed è considerato l’ideale per crescere all’ombra del campione svedese. Il problema, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 16 novembre 2020) Zlatansi sta confermando ad alti livelli nonostante i suoi 39 anni, ma, come lui stesso ha ammesso, inizia ad accusare la stanchezza per il doppio impegno campionato- Europa League che quest’anno ilè chiamato a fronteggiare. Cosi il club rossonero, pur nutrendo una grandissima fiducia in lui, è alla ridi un’ alternativa che possa farlo rifiatare. Stando alle prime indiscrezioni, sarebbero due i profili finiti sul taccunio dei verticiisti. Chi sarà il? Il primo nome accostato ai rossoneri è quello di Doneyll Malen, attaccante del Psv. Il giocatore è assistito da Mino Raiola ed è considerato l’ideale per crescere all’ombra del campione svedese. Il problema, ...

OptaPaolo : 7 - Zlatan #Ibrahimovic è diventato il primo giocatore del #Milan ad andare a segno in sette presenze consecutive i… - AntoVitiello : Nell'autunno del 2021 uscirà nei cinema 'I am Zlatan', il film dedicato all'attaccante del #Milan Zlatan #Ibrahimovic - OptaPaolo : 8 - Zlatan #Ibrahimovic ha realizzato 8 gol in questo campionato, solo un giocatore nella storia del #Milan ha segn… - ugobenini : Il AC Milan cresce sui #social attraverso una puntuale strategia digitale. Coinvolgimento dei giocatori, partnershi… - MilanLiveIT : ??MOMENTO SONDAGGIO #MILAN Con il Ritorno di #Rebic al 100% quale 'tridente' dovrebbe giocare alle spalle di Ibrahimovic? -