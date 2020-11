Grey’s Anatomy 17, dopo il Dottor Sheperd tornano altri personaggi dal passato: “chi arriverà…” [SPOILER] (Di lunedì 16 novembre 2020) Grey’s Anatomy, con l’uscita della nuova stagione, non smetterà certo di stupire i telespettatori. Ad ammetterlo la stessa Krista Vernoff, la quale ha anche lasciato le porte aperte all’eventualità di un ritorno inaspettato di altri personaggi che hanno fatto la storia della nota serie tv. La première della diciassettesima stagione, composta per la prima volta da ben due episodi, ha mostrato ai fan urlanti un clamoroso quanto inaspettato rientro in scena: quello di Patrick Dempsey. dopo cinque anni l’atteso ritorno di Patrick Dempsey Uno dei volti più amati di Grey’s Anatomy, che aveva lasciato il set già dal lontano 2015, è tornato a indossare nuovamente i panni di Derek Shepard. E questa volta girando con la collega Ellen Pompeo ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 16 novembre 2020) Grey’s, con l’uscita della nuova stagione, non smetterà certo di stupire i telespettatori. Ad ammetterlo la stessa Krista Vernoff, la quale ha anche lasciato le porte aperte all’eventualità di un ritorno inaspettato diche hanno fatto la storia della nota serie tv. La première della diciassettesima stagione, composta per la prima volta da ben due episodi, ha mostrato ai fan urlanti un clamoroso quanto inaspettato rientro in scena: quello di Patrick Dempsey.cinque anni l’atteso ritorno di Patrick Dempsey Uno dei volti più amati di Grey’s, che aveva lasciato il set già dal lontano 2015, è tornato a indossare nuovamente i panni di Derek Shepard. E questa volta girando con la collega Ellen Pompeo ...

