Giornalisti capaci di parlare della comunità LGBT non sono «indottrinati» (Di lunedì 16 novembre 2020) Che in Italia i media non siano in grado di parlare con il linguaggio adeguato dei fatti di cronaca che riguardano la comunità LGBT è un dato di fatto. Dei tanti casi l’ultimo è quello di Maria Paola e Ciro, la coppia in cui lui – un giovane uomo nato donna che si identifica con il genere maschile – è stato appellato in ogni modo da giornali e telegiornali nostrani (ricordiamo il Tg1 che lo ha chiamato Cira). Vista l’ignoranza dimostrata dal panorama mediatico italiano – intendendo con ignoranza la mancanza di conoscenza -, per quale ragioni investire denaro pubblico per istruire coloro che devono saper parlare del mondo nei termini corretti sarebbe uno spreco di soldi? LEGGI ANCHE >>> Lorella Cuccarini risponde a Tommaso Zorzi con il classico «non ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 16 novembre 2020) Che in Italia i media non siano in grado dicon il linguaggio adeguato dei fatti di cronaca che riguardano la comunitàè un dato di fatto. Dei tanti casi l’ultimo è quello di Maria Paola e Ciro, la coppia in cui lui – un giovane uomo nato donna che si identifica con il genere maschile – è stato appellato in ogni modo da giornali e telegiornali nostrani (ricordiamo il Tg1 che lo ha chiamato Cira). Vista l’ignoranza dimostrata dal panorama mediatico italiano – intendendo con ignoranza la mancanza di conoscenza -, per quale ragioni investire denaro pubblico per istruire coloro che devono saperdel mondo nei termini corretti sarebbe uno spreco di soldi? LEGGI ANCHE >>> Lorella Cuccarini risponde a Tommaso Zorzi con il classico «non ...

