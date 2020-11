F1 | due giorni di test ad Abu Dhabi per Alonso

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 novembre 2020) Prosegue il lavoro di Fernandoin vista del ritorno in pista nel 2021. Il pilota spagnolo, assente dal circus da due anni, è stato impegnato in una duediprivati con la Renault sul circuito di Abu, dove si chiuderà la stagione il 13 dicembre prossimo. Soddisfattoche ha effettuato in tutto 190 giri, 74 ieri e 116 oggi: “E’ stato fantastico tornare in macchina e sentire di nuovo la velocità di una Formula Uno“, ha commentato. SportFace.