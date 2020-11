Barbara D’Urso, gaffe in diretta: come è riuscita a salvare la situazione? (Di lunedì 16 novembre 2020) Questo articolo Barbara D’Urso, gaffe in diretta: come è riuscita a salvare la situazione? . A Barbara D’Urso è capitato più volte di commettere qualche gaffe in diretta nazionale, ma è di certo ormai una maestra nel gestirle. Stando costantemente sotto i riflettori può capitare di commettere qualche errore, e Barbara D’Urso lo sa bene! L’esperienza, però, le ha insegnato a gestire certe situazione difficili con enorme maestria. Era capitato … Leggi su youmovies (Di lunedì 16 novembre 2020) Questo articoloD’Urso,inla? . AD’Urso è capitato più volte di commettere qualcheinnazionale, ma è di certo ormai una maestra nel gestirle. Stando costantemente sotto i riflettori può capitare di commettere qualche errore, eD’Urso lo sa bene! L’esperienza, però, le ha insegnato a gestire certedifficili con enorme maestria. Era capitato …

trash_italiano : Utenti dubitano della lettera del bambino a Giuseppe Conte e Palazzo Chigi pubblica il servizio di Barbara d’Urso - matteograndi : -Giudice: Che la Presidenza del Consiglio chiami a deporre il proprio teste come prova dell’esistenza del bambino d… - matteograndi : Non condividete né il videoclip né le immagini di quella deficiente negazionista che qualche idiota sta cercando di… - fioremio90 : RT @Marco_dreams: È ufficiale: la discarica più inquinata d’Italia è quella gestita da Barbara D’Urso. Dopo la pubblicità ad Angela da Mond… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: La missione di Barbara D'Urso è quella di lanciare personaggi che non meritano attenzioni. Angela da Mondello è un suo m… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Caro Morgan, cresci! Da anni ripeti sempre la stessa lagna Pangea.news