Attivati drive through Difesa a Firenze e Versilia

Firenze, 16 NOV – Sono iniziate questa mattina le attività di due nuovi drive through della Difesa (Dtd) a Firenze e in Versilia (Lucca): sale così a quattro il numero dei presidi per l'esecuzione di tamponi per il Covid in Toscana con medici e infermieri della Marina Militare.A Firenze, si spiega, la struttura è stata installata in via di San Salvi, mentre in Versilia presso l'Ospedale Versilia al Lido di Camaiore. Questi due Dtd si aggiungono agli altri già operativi a Pistoia in via Matteotti, all'Ospedale Vecchio, e ad Aulla (Massa Carrara), in piazza della Vittoria, per un totale di quattro strutture operative in Toscana nelle quali sono impegnati cmplessivamente quattro medici

