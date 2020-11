Ajax, Overmars ammette: «Non resterò qui fino a 60 anni» (Di lunedì 16 novembre 2020) L’Ajax ha sfornato campioni nel corso degli anni che poi sono tornati ad occuparsi della società. Ecco le parole di Overmars Marc Overmars, direttore sportivo dell’Ajax, ha parlato ai microfoni di Mail del suo futuro in società. La rivelazione su un possibile addio al ruolo dirigenziale. «Quando sono stato scelto per questo lavoro, sapevo che sarei rimasto per tre o quattro anni al massimo. Invece sono qui da otto anni. Io ed Edwin van der Sar, non resteremo qui fino a 60 anni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 novembre 2020) L’ha sfornato campioni nel corso degliche poi sono tornati ad occuparsi della società. Ecco le parole diMarc, direttore sportivo dell’, ha parlato ai microfoni di Mail del suo futuro in società. La rivelazione su un possibile addio al ruolo dirigenziale. «Quando sono stato scelto per questo lavoro, sapevo che sarei rimasto per tre o quattroal massimo. Invece sono qui da otto. Io ed Edwin van der Sar, non resteremo quia 60». Leggi su Calcionews24.com

