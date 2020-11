FORMAZIONI Italia Polonia | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

Ecco le formazioni ufficiali per il match valido per la 5ª giornata di Nations League 2020/21: Italia-Polonia. Ecco gli schieramenti ufficiali di Italia-Polonia, match valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/2021. Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Insigne. All. Evani Polonia (4-2-3-1): Szczesny; Reca, Glik, Bednarek, Bereszynski; Moder, Krychowiak; Szymanski, Linetty, Jozwiak; Lewandowski. All. Brzęczek